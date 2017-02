Mit der Komödie „Wer hat schon Angst vor Doktor Wolf?“ hat die Laienbühne „Gaude Ham“ ein Stück auf die Bühne im Pfarrsaal Großkrut gestellt, das genau dem Geschmack ihres Publikums entspricht. Getreu dem Motto „Gaude ham“ sind zweieinhalb Stunden Lachen angesagt.

Im Stück selbst geht es vor allem um die Ereignisse, die sich im Wartezimmer des Doktor Wolf abspielen - der Arzt selbst betritt diesen Raum kein einziges Mal. Wie sich letztendlich dann alles dort entwickelt, moderiert und dirigiert von der Assistentin des Mediziners, ist sehenswert.

Charaktereigenschaften spielen eine große Rolle

Dabei spielen aber auch die unterschiedlichen Charaktereigenschaften der Patienten, ihre „Leiden“ oder „Verletzungen“ und wie damit umgegangen wird, eine große Rolle. Der eingegipste Hobbyrennfahrer, der ohne echten Text auskommt und dem ob seines verzweifelten Grunzens und Stöhnens geholfen wird die Illustrierte umzublättern, sei hier beispielhaft genannt. Ebenso die Patienten, die eine Urinprobe abgeben müssen und dabei urkomisch sind und fast scheitern.

Das ältere Fräulein, Josefa Abstinenzia, das moralisiert, und damit zur komischen Figur wird. Da sind aber auch noch ein Polizist oder der angeblich französische, ein wenig schlüpfrige Liebhaber der Assistentin des Doktors und auch der nach den Schreien, die aus der Ordination dringen, allgemein als Fleischhauer wahrgenommene Arzt, der mit der Injektionsnadel eher verletzt als heilt. Die Ehefrau die ihren Göttergatten zu den notwendigen Impfungen für einen Thailandurlaub mehr zum Arzt hinzerrt als begleitet, denn seine Angst vor der Nadel ist unvorstellbar, aber bei diesem Arzt wohl auch begründet.

Schauspieler sind sehr authentisch

Die Laienschauspieler, die in der Schlussphase der Komödie mehr oder weniger mit Verbänden verziert im Wartezimmer sitzen, spielen allesamt ihre Rollen so hervorragend, dass man meinen könnte, sie hätten Ähnliches im wahren Leben schon erlebt. Es gibt an diesem Abend keinen Leerlauf auf der Bühne. Ein Gag jagt den nächsten und Lachen bis zum Schluss steht für das Publikum am Programm.