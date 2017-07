„Die anstehende Kanalsanierung ist derzeit die größte Aufgabe, mit der unsere Gemeinde in den nächsten Jahren konfrontiert ist“, sagt Vizebürgermeister Ludwig Huber, Obmann des Bauausschusses. Das gesamte Kanalnetz umfasst etwa 27 Kilometer und es ist in die Jahre gekommen und teilweise sanierungsbedürftig.

Der Hauptanteil der Kanalanlagen der Großgemeinde ist 30 bis 40 Jahre alt. Es kam in den letzten Jahren zunehmend zu Fremdwasseranteilen bei der Kläranlage, was für die gesamte Kanalbiologie des Systems nicht zuträglich ist. Ebenso hat die Bezirkshauptmannschaft die Überprüfung der Kanalisation in Form eines Leitungskatasters mit anschließender Erstellung eines Schadkatasters angeordnet.

So wurde das gesamte Kanalnetz der Gemeinde mit einer Kamera befahren, die Schächte und zugehörigen Bauwerke vermessen und mit Fotos dokumentiert. Diese Arbeiten wurden 2015 abgeschlossen. Anschließend wurden die Schäden festgestellt und mit fünf Dringlichkeitsstufen bewertet.

Erster Bauabschnitt abgeschlossen

Im Herbst 2016 wurde mit der Sanierung der am meisten betroffenen Kanalstränge, die in Großkrut und Althöflein lagen, begonnen. Dieser erste Bauabschnitt wurde nunmehr abgeschlossen und die offenen Künetten wurden inzwischen auch schon asphaltiert. Dieser erste Sanierungsabschnitt betraf insgesamt 430 Meter des Kanalnetzes. 115 Meter des Abschnittes wurden im Inlineverfahren – das heißt, mit einem Roboter im Kanal – saniert, der Rest in konventioneller Bauweise, also mit offenen Künetten.

Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 195.000 Euro. Zusätzlich waren für die Vorbereitungsarbeiten der Bauabschnitte 1 und 2 durch das Büro ÖSTAP Kosten von etwa 40.000 Euro zu bezahlen. Im Herbst erfolgt die Ausschreibung für den zweiten Bauabschnitt, für den mit Baukosten von um die 350.000 Euro zu rechnen ist.

"Gesamtkosten zwischen 2,8 bis 3,5 Millionen Euro"

Huber: „Die Gesamtsanierungskosten für das Kanalnetz sind aus heutiger Sicht mit 2,8 bis 3,5 Millionen Euro zu veranschlagen. Förderungen gibt es von Bund und Land Niederösterreich derzeit leider nur für Kanäle, die alter als 40 Jahre sind.“

Diese Sanierungsarbeiten werden Jahre dauern, auch weil aus dem Gemeindebudget pro Jahr höchstens 300.000 Euro dafür aufgewendet werden können.