Die Kläranlage der Marktgemeinde Großkrut wurde vor etwa 35 Jahren in Betrieb genommen und ist heute schon ein wenig in die Jahre gekommen. Bereits 1997 wurde die Anlage an den damaligen Stand der Technik angepasst. Nunmehr sind weitere Maßnahmen notwendig geworden. So wurde vorerst die Erneuerung der Steuerung angegangen, da sich die alten Programme nur mehr unter viel Improvisation verwenden ließen.

Die größte Investition war aber zur Erneuerung der Rechenanlage zu tätigen. Die alte Anlage hatte eine Spaltenbreite von 30 Millimetern. Die heutige Feinrechenanlage arbeitet mit einer Spaltenbreite von drei Millimetern einschließlich der Zusatzeinrichtungen der Pumpen.

Neue Rechenanlage senkt die Kosten

Das alte Gebäude der Anlage war auf einer Seite offen. Um die Abnützung auch im Winter zu verringern, wurde das neue Gebäude aus Stahlbeton - geschlossen und entsprechend gedämmt - errichtet. In der Rechenanlage treten Störungen vor allem durch Hygieneartikel oder etwa Damenstrumpfhosen, die verbotener Weise über die Toiletten entsorgt werden, auf, was oftmals gewaltige Mehrkosten verursacht. Die Rechenanlage dient zur Entfernung von Feststoffen, die dort gepresst werden und gesondert zu entsorgen sind.

Die Erweiterung der bestehenden Schlammtrockenbeete war die zweite Hauptaufgabe bei der Sanierung der Kläranlage. Zur besseren Trocknung des Klärschlamms wurden zwei neue Becken mit je 260 Quadratmetren Nutzfläche errichtet. Darin werden die Sickerwässer gesammelt, gereinigt und in den Klärkreislauf zurückgeführt.

Die neue Rechenanlage ist nicht nur um einiges effizienter als die Alte. Sie ist auch in einem geschlossenen Gebäude untergebracht, was die Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit wesentlich erhöht. | Gerhard Brey

Beim Haupt- und Regenklärbecken mussten die abgenützten „Rundräumer“ erneuert werden. Diese Schilde werden in den runden Becken ständig über den Boden gezogen und sind daher einer starken Abnützung ausgesetzt. Anlässlich der Sanierungsarbeiten waren auch einige Rohrleitungen und Einbauteile zu erneuern.

Die neue Rechenanlage hat einen höheren Wasserverbrauch (über 2000 Kubikmeter per anno). Deshalb ist ein Nutzwasserbrunnen auf dem Gelände der Kläranlage geplant. Die wasserrechtlichen Bewilligungen sind eingereicht und das Verfahren ist im Laufen. Diese Investition wird sich in acht Jahren gerechnet haben. Ebenso ist zur Senkung der Stromkosten eine Fotovoltaikanlage geplant, die im Zuge der Sanierungsarbeiten aufgestellt werden soll.

Die Sanierung

2015/16: Rechenanlage neu, wobei auch das Rechenhaus saniert, beziehungsweise neu gebaut wurde: 217.000 €

2016: Erneuerung der Trockenbeete und Erneuerung der Pumpen: 191.000 €

2017: Errichtung des Nutzwasserbrunnens: 23.500 €