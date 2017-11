„Unsere Kinder sind bereit für Leistung. Sie werden dabei von einem tollen Team unterstützt“, ist sich Volksschuldirektorin Silvia Heinisch sicher. Aber ein Team alleine reicht nicht: Bei ihrer Ansprache zum Tag der offenen Tür zeigt sie die Missstände in der Volksschule auf. Sie freut sich auf eine gemeinsame Lösung mit SP-Bürgermeister Adolf Viktorik.

Planung ist bereits so gut wie abgeschlossen

An einer ebensolchen werde zurzeit gearbeitet, erklärte Viktorik, der in seiner Rede auf die Wichtigkeit einer gut funktionierenden Schule hinwies: „Die Arbeitsgruppe, die aus je einer Person pro Partei besteht, arbeitet bereits seit einem Jahr an der Planung. 15 lange Besprechungen haben wir schon gehabt – mit Baumeistern, Haus- und Lichttechnik“, schilderte er den momentanen Stand der Dinge in der Planung des Um- und Zubaus (siehe auch die Infos weiter unten).

Die Pläne, so Viktorik, seien schon sicherheits-, brandschutz- und bautechnisch freigegeben; zudem gebe es bereits Förderzusagen. Die Ausschreibungen werden in Kürze veröffentlicht. Um die Finanzierung vollständig abzuschließen, ist auch eine Kreditausschreibung an vier Banken ergangen.

Viktorik zeigt sich zuversichtlich, dass bereits ab kommendem Frühjahr die Arbeiten beginnen und bis August 2019, pünktlich zur 50-Jahr-Feier, abgeschlossen werden.