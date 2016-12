Nach der erfolgreichen Spendenaktion im Vorjahr hat sich die FPÖ entschlossen, die Sammelaktion für die „Bewohner“ der „Gruft“ in Wien auch heuer zu organisieren.

Die Sammlung von warmer Kleidung, Decken, Schlafsäcken, Socken und Pullovern sowie Hygieneartikeln und haltbaren Lebensmitteln in Dosen oder ähnlichen Behältnissen ist heuer so gut angelaufen, dass die FPÖler schon vorigen Dienstag einen Liefertag eingelegt und mit einem Autoanhänger voll mit Hilfsgütern zum Obdachlosenasyl "Gruft" gefahren sind.

Spendenaktion für die Gruft in Wien:. Cornelia Makowsky-Egger undManfred Gail haben schon eine Zwischenlieferung nach Wien gebracht und wurden freundlichst empfangen. | NOEN, Josef Christelli, zVg

„Die Hilfebedürftigen und deren Organisatoren haben uns erzählt, dass die Spenden vermutlich wegen der vielen Flüchtlingshilfsaktionen sehr zurückgegangen sind - und sie alle dankbar sind für alles, was sie bekommen“, so FP-Gemeinderätin Cornelia Makowsky-Egger zur NÖN.

"Jede Hilfe ist wichtig und schenkt Hoffnung“

Klaus Schwertner, Caritas

„Wir bedanken uns bei allen Menschen, die für diese Aktion gespendet haben. Denn jede Hilfe ist wichtig und schenkt Hoffnung“, sagt Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas Wien. In Richtung FPÖ appelliert Schwertner aber auch, die Nöte der Menschen jetzt nicht gegeneinander auszuspielen. „Jede Hilfe zählt, egal ob für Menschen auf der Flucht oder für obdachlose Menschen. Wir sind als Gesellschaft da wie dort gefordert und als Caritas auch da wie dort im Einsatz. Es geht also nicht um ein Entweder-oder, sondern immer um ein Sowohl-als-auch der Hilfe. Wir sind sehr froh, dass das gerade auch in Niederösterreich von sehr vielen Menschen ähnlich gesehen wird. Wir haben einen guten Grundwasserspiegel der Solidarität und Nächstenliebe in unserem Land. Darauf dürfen wir gerade auch zu Weihnachten stolz sein.“

Spendenlager momentan gut gefüllt

Schwertner betont auch, dass die Hilfe für Menschen in Not im Inland im Vorjahr ausgeweitet wurde. Die Zahl der Quartiersbetten wurde erhöht, die Zahl der ausgegebenen Suppen ist gestiegen.

„Die Hilfsbereitschaft der Österreicher war vor dem Jahr 2015 groß und ist es bis heute – speziell auch die Solidarität und die Hilfe für obdachlose Menschen.“ Allein in der Gruft in Wien Mariahilf seien in den letzten Wochen rund 16 Tonnen Hauben, Jacken, Pullover, Jeans, Handschuhe, Winterschuhe gespendet worden.

„Zumindest im Moment sind die Spendenlager der Gruft gut gefüllt“, sagt Schwertner und bittet etwaige Sachspenden nun in die Zweite Gruft zu bringen. In der Unterkunft in Wien-Währing finden jene Menschen ein Zuhause, die nicht in Wien gemeldet sind. „Unser Ziel als Caritas lautet: Kein Mensch soll auf unseren Straßen übernachten müssen – ganz gleich, wie dieser Menschen heißt, woher er kommt, woran er glaubt. Denn es gibt nur eine Maßeinheit: Die Maßeinheit Mensch. Das macht ja nicht zuletzt auch das Weihnachtsevangelium deutlich.“

Aussagen, die die Ladendorfer FPÖ nicht kommentieren wollte.

Spenden werden in haltbare Lebensmittel „umgemünzt“

Die Zwischenlieferung der Ladendorfer Blauen war auch wegen Platzmangels schon nötig, außerdem war es der Wunsch einiger Spender, die Aktion in der Weihnachtszeit zu machen: „Passt genau, so haben wir denen auch ein Weihnachtsgeschenk gemacht und alle sind zufrieden“, so FPÖ-Gemeinderat Manfred Gail.

Für die Organisatoren ist es jetzt noch wichtig, dass der Glühweinstand zu Silvester beim Friedenskreuz gut besucht wird und dort viele Spenden eingehen. Der örtliche ÖKB-Ortsverband borgt der FPÖ die Hütte für die Ausschank und ab 22 Uhr ist dort Betrieb. Es gibt Aufstrichbrote und sonstige Schmankerl, Punsch und Glühwein gegen Spenden. Dazu herrliche Aussicht über das halbe Weinviertel, wenn der Jahreswechsel mit Raketen und Lichtern überall gefeiert wird.

Den Obdachlosen wird kein Bargeld ausgehändigt. Alle Spenden werden in haltbare Lebensmittel „umgemünzt“ und in der Gruft abgegeben.