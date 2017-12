Zahlreiche Eltern, Schulleiter Gerhard Schwaigerlehner, Administratorin Elisabeth Schmid und zwei Experten waren beim Informationsabend des Gymnasiums anwesend, um über die Ergebnisse der Schadstoffmessung in der Schule zu reden und das weitere Vorgehen zu planen.

Laut dem Leiter des analytischen Labors IBO Innenraumanalytik OG, Bernhard Damberger, liegen, wie bereits berichtet, die Aldehyd- und Terpenwerte über der Norm. Grund dafür sind die OSB-Platten, welche die Wände der Zubauklassen auskleiden. Nach dem Lüften würden sich diese Werte jedoch wieder einpendeln und im Normalbereich befinden. „Das ist dann so, als hätte man einen neuen Holzkasten in seiner Wohnung, da Terpene typische Holzausgasungen sind“, erklärt Damberger. Seiner Erfahrung nach kommt jedoch so ein starkes Ausgasen wie in den Klassen normalerweise nicht vor.

„Akute und chronische Effekte sind nach den Lüftungsmaßnahmen auszuschließen.“Hans Peter Hutter, Institut für Umwelthygiene

Direktor Schwaigerlehner hat eine Vermutung, warum es zu dem Schadstoff-Ausstoß gekommen ist: Diesen Sommer hätte europaweit ein Mangel an OSB-Platten bestanden. Deshalb mussten viele erst neu angefertigt werden. „Die neuen Platten hatten vor dem Einbau vermutlich nicht genug Zeit, um im Freien auszugasen“, vermutet Schwaigerlehner.

Viele Eltern ärgern sich jedoch, vor allem wegen dem Zeitpunkt, zu dem sie von diesen Gasaussonderungen erfahren haben. Erste Verdachtsmomente gab es nämlich bereits zu Schulbeginn. Die erste Messung erfolgte am 27. September, ehe einen Tag später, am 28. September, erste Ergebnisse des technischen Gutachtens vorlagen. Sofort im Anschluss wurde Schwaigerlehner kontaktiert, ebenso wie Hans Peter Hutter. Dieser ist vom Institut für Umwelthygiene und spezialisiert sich auf die Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf den Menschen, insbesondere auf Kinder. Er führte das medizinische Gutachten durch. „Nach der Überprüfung der Ergebnisse kann ich sagen, dass akute und chronische Effekte nach den Lüftungsmaßnahmen auszuschließen sind“, so Hutter.

Seiner fachärztlichen Bewertung nach verhalten sich die Werte dann in einem unauffälligen Bereich, sodass kein Gesundheitsrisiko ableitbar ist. Sowohl er als auch Damberger raten zu einer Sanierung der OSB-Platten mittels einer Spezialfolie, welche über die Platten angebracht wird und so das Austreten der giftigen Stoffe verhindern soll.

Gute Erfahrung mit der geplanten Maßnahme

„Wir haben in solchen Fällen bisher immer gute Erfahrungen mit dieser Maßnahme machen können“, so Damberger. Nach der Sanierung wird die Schadstoffkonzentration in der Luft nochmals gemessen. Gelüftet werden soll weiterhin regelmäßig. Sollten erneut auffällige Werte rauskommen, würde die Schule, laut Schwaigerlehner über eine kontrollierte Wohnraumlüftung nachdenken. Die Sanierung soll, falls genügend Folie besorgt werden kann, noch vor Weihnachten fertiggestellt sein.

Doch viele Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Sanierung in den betroffenen Klassen weiterhin unterrichtet werden. Administratorin Schmid gab der NÖN bekannt, dass man unter Hochdruck an einer Lösung für den Raumplan arbeite. „Wir haben bereits erste Änderungen vorgenommen, damit die Schüler so wenig Zeit wie möglich in den betroffenen Räumen verbringen müssen“, betont sie. Die Elternschaft zeigt sich dennoch weiterhin gespalten zu diesem Vorhaben und erhebt Vorwürfe.