Erfolg für Wolkersdorfer Start up bei PULS4-Show.

Erfolg für die jungen Erfinder von öKlo, einem chemie- und wasserlosen mobilen Toilettensystem, welches das Wolkersdorfer Start up entwickelt hat: In der PULS4-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ konnte Geschäftsführer Niko Bogianzidis Unternehmer Hans Peter Haselsteiner überzeugen, er zeigte sich in der Show am Dienstagabend bereit, unter gewissen Voraussetzungen 300.000 Euro bei einer Beteiligung von 26 % zu investieren.

Begeistert war auch Bio-Winzer Leo Hillinger - und interessiert in erster Linie vom Endprodukt der öKlos: Vom Bio-Dünger, der aus den menschlichen Ausscheidungen binnen zwei Monaten entsteht und, laut Attest der Wolkersdorfer Unternehmensgründer, komplett schadstofffrei sein soll: „Wir haben schon unzählige Versuche gemacht, überall waren noch Rückstände drinnen“, sagte Hillinger: „Solltet ihr den Biodünger legal auf den Markt bringen, bin ich auf jeden Fall dabei!“

