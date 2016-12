Das besondere heuer: Alle Klassen hatten mindestens ein Lied einstudiert.

Natürlich war auch der Schulchor unter Leitung von Edith Rippl dabei. Begleitet wurden sie von der Lehrerband rund um Direktor Kurt Jantschitsch: Martina Mechtler-Leitner am Klavier, Daniel Fekonja an den Drums und der Gitarre und Julia Schöber an der Gitarre.

Im Rahmen der Feier überreichte Jantschitsch Urkunden des Landesschulrates für Ludwig Zickl und Johann Schreitl: Sie sind bereits 40 Jahre im Schuldienst.