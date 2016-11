Und es gab natürlich viel zu berichten. Im Zentrum stand naturgemäß das NONSEUM, wo es Erfindung zu bestaunen gibt, die eigentlich niemand braucht, die aber ob ihrer Skurrilität zu Objekten wurden, denen das Nonseum gewidmet ist.

Die Tagesaufgabe, die die beiden Moderatoren, Nadja Mader und Lukas Schweighofer, den Herrnbaumgartnern gestellt haben, nahm natürlich dazu Bezug. Zehn Erfindungen aus dem Fundus des Museums waren vorzustellen und vor den Kameras eingehend und vor allem auch anschaulich zu erklären. Die Herrnbaumgartner meisterten diese Herausforderung mit Bravour.

Alfred Komarek war als Promigast angesagt, auch weil er zu den Herrnbaumgartnern eine besonders enge Beziehung hat, was etwa seine Lesungen in Friedl Umschaids Labyrinthkeller untermauern. Nonseumsdirektor Fritz Gall berichtete von diversen Veranstaltungen in der Gemeinde wie vom Weinbergschnecken-24-Stundenrennen, dem Gedenkplatz für Waschmaschinen, wo die Einzelsocken einen letzten Ruheplatz finden, vom Sockenwandertag anlässlich des Staatsfeiertages, dem Selbstgesprächstelefon oder dem wirklich tragbaren Hut mit Henkel und vielem mehr, was mit dem einzigartigen Nonseum zu tun hat.

Alma Gall führte mit einigen Willigen Lachjogaübungen durch, die sich dann in allgemeinem Gelächter auflösten. Gerda Mikulitsch brillierte mit der Herrnbaumgartner Spezialität, den Riegelkrapfen, Friedl Umschaid arbeitet unermüdlich am Ofen um Ham and Eggs mit Speck herzustellen. Eine Ärztin aus dem südlichen Niederösterreich war angereist um den Herrnbaumgartnern „Fassientraining“ zu erklären und zu demonstrieren. Ebenso waren Gut Aiderpichl und Antibiotika Themen, die in Herrnbaumgarten zur Sprache kamen.