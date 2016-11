„Gruppeninspektor Herbert Körber hat wertvolle Arbeit für die heimischen Winzer geleistet und daher möchte ich ihn nicht in St. Pölten, sondern hier vor den Winzern belobigen und auszeichnen“, betonte Landespolizeidirektor Franz Prucher.

Er gratulierte auch Bezirkspolizeikommandant Florian Ladengruber zu seinem großartigen Team. Leider kommt es immer wieder vor, dass Trauben gewerbsmäßig gestohlen werden. Körber hat einen dieser Diebe durch seine Aufmerksamkeit auf frischer Tat ertappt und gestellt. Dem Polizisten ist an einem Sonntagvormittag in Herrnbaumgarten ein verdächtiges Fahrzeug bei einem Weingarten aufgefallen und er führte eine Verkehrskontrolle durch. Die Personen hatten schon einige befüllte Kübel im Kofferraum und arbeiteten eifrig in fremden Weingärten weiter.

Diebstahl auch in Weingärten ein Vergehen

Kaum jemand redet darüber, wenn einer im fremden Weingarten nascht, gewerbsmäßiger Diebstahl ist aber auch in Weingärten ein schweres Vergehen. Franz Prucher überreichte die Urkunde und betonte, dass es für eine Region wichtig ist, wenn Menschen wie Herbert Kröber mit offenen Augen durch die Welt gehen und so auch derartige Diebstähle aufklären.

Unter den Gratulanten waren auch Landesrat Karl Wilfing, Bezirkspolizeikommandant Florian Ladengruber, Christian Tugendsam von der Polizeiinspektion Poysdorf und Josef Hörmann von der Autobahnpolizei. Auch der langjährige Polizeigewerkschafter und Chefinspektor Franz Schuster gratulierte Herbert Körber zu seiner Ehrung.