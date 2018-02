Am 14. März jährt sich der böse Grabsteinunfall, den ein Ehepaar beim Besuch ihres Familiengrabes in Ulrichskirchen erlitt. Seit diesem Unfall haben Renate und Johann Pfundtner, die seit zweieinhalb Jahren in Herrnbaumgarten leben, einen Leidensweg sowohl was Schmerzen betrifft als auch in rechtlicher Hinsicht hinter sich.

Zum Unfall: „Wir waren bei unserem Familiengrab und knieten davor, um es zu pflegen und um neuen Kies darauf zu legen. Plötzlich neigte sich der Grabstein eines Nachbargrabes und begrub sowohl meine Frau als auch mich unter sich. Einige, zufällig am Friedhof anwesende Personen hörten unsere Hilferufe und befreiten uns aus der misslichen Lage,“ so Johann Pfundtner zu den Mistelbacher NÖN.

Knochenbrüche und Langzeitfolgen

zVg

Rettung und Polizei wurden gerufen, der Stein gemeinsam wieder aufgestellt und auch Renate Pfundtner darunter hervorgeholt. Das Ehepaar wurde bei diesem Unfall erheblich verletzt. Die sechs Knochenbrüche von Renate Pfundtner sind inzwischen verheilt. Das Ehepaar hat aber mit gesundheitlichen Langzeitfolgen zu kämpfen. Die Polizei hat den Vorfall damals routinemäßig angezeigt, doch die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren - in strafrechtlicher Hinsicht - eingestellt.

„Die Ursache für den Unfall war mit Sicherheit der nicht sachgemäß aufgestellte Grabstein, da er mit seinem Untergrund nicht verdübelt war. Er war, einfach gesagt, unsachgemäß aufgestellt“, sagen die Pfundtners.

Die Haftpflichtversicherung des Nebengrabbesitzers hat ein Vergleichsangebot vorgelegt, das jede weitere Haftung für gesundheitliche Folgeschäden, die nach dem langen Leidensweg der Eheleute – Spitalsaufenthalt, Rekonvaleszenz, Rehabilitationsaufenthalt – leider kommen könnten, kategorisch ablehnt.

Nun hoffen die Pfundtners auf Hilfe durch den Volksanwalt, da in diesem Fall auch die Haftungsfrage nicht ausreichend geklärt erscheint. Es stellen sich nämlich jede Menge ungeklärter Fragen: Wurde vom Betreiber des Friedhofes die Standfestigkeit der „Grabdenkmäler“ vorschriftsmäßig und permanent überprüft? Wie weit haftet der Steinmetz, der den Grabstein unsachgemäß aufgestellt hat? Reicht ein ärztlicher Befund, der von der leistungspflichtigen Haftpflichtversicherung des Nebengrabbesitzers durchgeführt wurde?

Das Ehepaar hofft jedenfalls, dass anhand seines Beispiels Rechtssicherheit und Fairness, auch für andere ähnlich Betroffene, geschaffen wird. Und dass der Fall fair und den erlittenen Schäden entsprechend erledigt wird – in einem vernünftigen und für die beiden erlebbaren Zeitrahmen und mithilfe der Volksanwaltschaft.