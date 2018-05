Jeden Dienstag und Sonntag heißt es von 20.30 bis 23.30 Uhr: Kamera an und Bühne frei in der Bauernstube Zeilner. Dann nämlich geht „Arnulf, das Schandmaul“ online. Er spielt, singt, plaudert und trinkt mit seiner „kleinen, feinen“ Twitch-Community in seinem „Tavernenstream“.

15 Monate ist er nun mit dabei, seit Beginn 2018 explodierte der Hype um ihn: Anfangs noch 5.000, zählt er mittlerweile etwa 35.000 Follower. So sehen durchschnittlich 400 Menschen dem Spielmann zu, wenn er live ist. Zudem hat er einen Youtube-Kanal, den er seit rund fünf Jahren mit Musik, Bildungsformaten und Kochshows füttert. In der Zwischenzeit hat sich sogar eine Facebook-Fanpage gegründet, seine Twitch-Anhänger treffen sich sogar zum Public Viewing seiner Shows.

Mehrere CDs aufgenommen

Der Multi-Instrumentalist, der bereits eine Solo-CD und fünf Band-CDs aufgenommen hat, entdeckte mit 15 Jahren seine Mittelalter-Leidenschaft. So ist er seit 1984 auf Veranstaltungen unterwegs, seit 17 Jahren selbstständig. Unterstützt wird er kräftig von seiner Frau Karin, die unter anderem für die Buchhaltung, seine Gewandungen und noch vieles mehr zuständig ist. Sie hat ihren in Obernberg am Inn aufgewachsenen Ehemann, nach seinen Zwischenstationen in Bayern und Wien, nach Herrnleis gebracht. „Ich bin ein großer Fan von Herrnleis und sehr froh, hier zuhause zu sein“, so Zeilner.

Der Multi-Instrumentalist versorgt seine Fans mit verschiedenen musikalischen Kostproben. | Elisabeth Vyvadil

Die Menschen hier seien sehr aufgeschlossen und hätten ihn, obwohl er „nicht ganz ins Schema passt“, von Anfang an akzeptiert. Das Ehepaar nimmt auch mit ihren zwei Kindern an Feiern im Ort teil, unterstützen hier unter anderem mit ihren Pferden, Gewandungen und Gesangs-Repertoire.

Hauptberuflich ist er mittelalterlicher Spielmann, bei kleinen, privaten Feiern, aber auch Großveranstaltungen unterwegs. „Ich bin auch Teilzeit-Kelte und Nebenerwerbs-Germane“, lacht Zeilner, zudem verfasst er Buch-, CD-, und neuerdings auch Comic-Rezensionen. Weiters besucht er Schulen mit Bildungsprogrammen, ist Künstlervermittler und Mitglied der Band „Die Schandgesellen“.