Die Caritas sucht Patinnen und Paten für junge Flüchtlinge. In Mistelbach betreibt die Caritas das Haus Arjan, in dem auch minderjährige Flüchtlinge ohne Eltern untergebracht sind. Und auch in der Flüchtlingsunterkunft in Lanzendorf sind Jugendliche ohne Eltern.

Das Projekt Commit ist eine Initiative der Caritas der Erzdiözese Wien, die Patenschaften zwischen engagierten Menschen und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die in betreuten Wohngemeinschaften untergebracht sind, ermöglicht und begleitet. Im Vorjahr wurden 180 Patenschaften in Wien und NÖ betreut.

"Professionell vorbereitet und betreut"

„Derzeit sucht die Caritas offene und engagierte Menschen in Niederösterreich, die ihre Zeit Jugendlichen aus Caritas-Unterkünften schenken möchten“, sagt Andrea Frauscher von der Caritas: „Die Patinnen und Paten werden professionell auf eine Patenschaft vorbereitet und durch das Projektteam von Commit betreut.“

Interessierte können sich über www.caritas-commit.at für eine Patenschaft anmelden und werden dann zu einem persönlichen Vorgespräch eingeladen. „Paten sollten verlässliche und offene Menschen sein, die regelmäßig- mindestens einmal wöchentlich - Zeit für den Kontakt zu ihrem Patenjugendlichen haben. Das Mindestalter für Patinnen und Paten ist 21 Jahre“, informiert Frauscher.

"Vertrauensbeziehung ermöglichen"

„Eine Patenschaft kann das Leben eines jungen Flüchtlings verändern und erheblich erleichtern. Sie kann beim Orientieren und Kontakteknüpfen helfen und stellt auch für die Patinnen und Paten eine große Bereicherung dar. Unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen wird der Aufbau einer Vertrauensbeziehung ermöglicht, die Stabilität und Unterstützung bietet“, weiß die Caritasmitarbeiterin:

„Gerade für junge Flüchtlinge, die ihre Familie auf der Flucht oder bereits im Herkunftsland verloren haben, bedeutet „Ankommen“ mehr als die erfolgreiche Flucht aus Krisen- und Kriegsgebieten in ein sicheres Land.“ Es bedeutet vor allem auch, neue Freunde und sozialen Anschluss zu finden.