Der erste Schultag, das Lernen in einer neuen Gemeinschaft, sich behaupten, Lernschwierigkeiten, Pubertät, Konflikte in der Familie, Über- oder Unterforderung, Leistungsdruck, soziale Kompetenz, Berufswahl und Berufseinstieg sind nur einige Stolpersteine, die viele junge Menschen am Weg zum Erwachsenwerden durchlaufen.

Da gibt es oftmals Schwierigkeiten, die ein Leben lang nachhängen. Dabei kann in vielen Fällen geholfen werden – wenn die Probleme erkannt werden und gemeinsam mit den richtigen Strategien dagegen gesteuert wird.

Es ist keine Schande, dabei Hilfe von Fachleuten in Anspruch zu nehmen, da viele dieser Problemfelder für die Betroffenen oft neu sind. Die Fachleute aber befassen sich täglich damit und wissen meist, was zu tun ist, um zu helfen.

Das ist auch der Grund, weshalb die „Gesunde Gemeinde“ in Kooperation mit dem Institut Kutschera zu einem „Gratis-Info-Tag“ mit einem Expertenteam für Eltern, Kinder und Pädagogen einlädt. Gesunde Gemeinde-Vorsitzender Johann Hager: „Wir haben deshalb alle Schulen im Bezirk eingeladen, darüber zu informieren und dieses Angebot an Schüler, Eltern und Pädagogen weiterzuleiten.“

Der Gratis-Info-Tag findet am Samstag, 26. November im Gemeindeamt Wilfersdorf von 9 bis 14 Uhr statt.