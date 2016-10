Es geht um Bewusstseinsbildung: für heimische Lebensmittel, Produktion in der Region und Arbeitsplätze. In diesem Sinne trafen sich vergangenen Samstagvormittag die Vertreter der Bäuerinnen, des Bezirksbauernrates und die ÖVP Frauen vor dem neuen Laaer Bauernladen, um für den Einkauf in der Region zu werben.

„Wir möchten mit der Aktion ‚Österreich isst frei‘ die Konsumenten aufmerksam machen, mehr in der Region zu kaufen“, erklärte Landtagsabgeordneter Manfred Schulz. Mit Foldern und AMA-Rezeptheften bewaffnet wurde auch der Laaer Stadtplatz abgeklappert. Mit dem Aktionstag hat der NÖ Bauernbund seine Medienkampagne ‚Da schau’n wir drauf‘ fortgeführt und um das Motto ‚Österreich isst frei‘ ergänzt.

Den Wert regionaler Produkte aufzeigen

„Wir wollten mit unserem Infotag bewusst auf die Konsumenten zugehen. Denn die heimische Landwirtschaft ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft und berührt uns alle im täglichen Leben“, sagt NÖ-Bauernbundobmann Hermann Schultes.

Anhand der Niedrigstpreise, die den Erzeugern aktuell für hochqualitative, regionale Lebensmittel gezahlt werden, kann die österreichische Selbstversorgung und Unabhängigkeit von Lebensmittelimporten nicht mehr garantiert werden. Agrarische Erzeuger in Österreich verdienen an ihren Produkten nur einen geringen Bruchteil dessen, was Konsumenten als Endpreis für die Ware zu bezahlen haben. Für das Jahr 2016 müssen die niederösterreichischen Landwirte das fünfte Jahr in Folge mit sinkendem Einkommen rechnen.