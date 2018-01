Mistelbach als Stadt am Rande des Speckgürtels um Wien freut sich über regen Zuzug, muss aber erst die im vergangenen Jahrzehnt angehäuften Schulden abbauen. NÖN-Redakteur Michael Pfabigan sprach zum Jahreswechsel mit Bürgermeister Alfred Pohl.

NÖN: Was werden die größten Herausforderungen für die Gemeinde 2018 werden? Welche großen Projekte werden angegangen?

Alfred Pohl: Die Aufbahrungshalle in Mistelbach und drei Feuerwehrhäuser in Hüttendorf, Kettlasbrunn und Siebenhirten bauen, sowie die Themenbereiche Wohnen, Arbeitsplätze, Bäume im Zentrum und weiterhin natürlich Straßen, Radwege, Gehwege, etc. und die vierte Kindergartengruppe in Mistelbach Nord. Gleichzeitig werden wir die Schulden der Stadt weiter um über eine Mio. Euro pro Jahr verringern und trotzdem in Mistelbach knapp sechs Mio. Euro in der Stadt investieren.

Mistelbach wächst: Wie wird verhindert, dass die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben nicht immer weniger wird – sprich, dass Mistelbach eine Schlafstadt wird?

Pohl: Den allgemeinen urbanen Trend nach Konsumieren statt Mitmachen werden wir nicht umkehren können, schon gar nicht durch ein „verordnetes“ Programm. Durch ein breites, überwiegend von den Vereinen getragenes Angebot wird das aber weiter gelingen. Auch das ist ein Thema, das nicht durch „man muss“, sondern durch „wir alle tun mit“ gelöst wird. Also nicht „wie wollt ihr, sondern wie können wir verhindern“.

Stichwort Arbeitsplätze: Warum wird jetzt Mistelbach für Firmen interessant? Spürt man die Autobahn schon - auch insofern, dass Betriebe, die Grund im Wirtschaftspark gekauft haben, diesen auch endlich verbauen?

Pohl: Das Interesse für den Wirtschaftspark ist spürbar da, die eigene Auf-/Abfahrt gibt es erst im Juni. Und so viele Grundeigentümer im Park gibt es nicht mehr, die nicht ans Bauen denken.

Stichwort Zentrum: Wie kann man das Leerflächenproblem lösen? Wie kann die Stadt dabei helfen?

Pohl: Die Leerflächen sind jetzt nicht das „Problem“, sondern eine Aufgabe für Hauseigentümer und Unternehmer, gerne weiterhin moderiert von der Stadt bzw. der MiMa. Das Rezept ist also: „Man“ unterstützt, dass Interessenten die Eigentümer finden, deshalb auch das Stadtmarketing, um nach außen als Standort „sichtbar“ zu sein. Und die einigen sich dann auf Mietpreis und Konditionen. Und funktionieren tut das, wenn schließlich das Angebot passt und deshalb die Kunden kommen, weil für den Unternehmer muss unter dem Strich was übrig bleiben. Und Kunden kommen, wenn sie sich wohl und gut betreut fühlen, also für ihr Geld viel bekommen. Die Stadt sorgt für das städtische Ambiente, also Verkehrsflächen, Plätze, Bäume (siehe oben). Wir sind nicht Makler, nicht Grundeigentümer und können auch keine Mieten für andere zahlen.

Stichwort Bildung: Was strebt Mistelbach da an?

Pohl: Bildung, gerade auch in Form lebenslanger Bildung und Weiterbildung auf hohem Niveau, ist als Standortfaktor wichtiger denn je. Wo es nachhaltig qualifizierte MitarbeiterInnen gibt, entstehen Arbeitsplätze und wird die Schlafstadt vermieden. Daher bemühen wir uns auch, einen Fachhochschulstandort zu bekommen.