Leopold Toriser aus Laa ist zwar gelernter Archäologe, trotzdem gräbt er ganz gerne auch in der deutschen Sprache. So entstehen seine Kabarettprogramme, deren zweites „Spaß für Geld“ er im Staatzer Schlosskeller zeigte.

Er liebt es, sprachlich Allzubekanntes wörtlich zu nehmen, mit schnellem Sprachwitz zu servieren und bietet Spaß für Geld, im wahrsten Sinne des Wortes. Er versucht zu erklären, ob Spaß nur mit oder auch ohne Geld zu haben sei. Sein Programm folgt einer skurrilen Logik und wartet daher immer wieder mit Überraschungen auf. So verrät er den wahren Grund für den globalen Klimawandel und die Entstehung des Feudalsystems oder die Lösung aus der Energiekrise mit einer frech und fantasievoll gelogenen Kausalkette. Gesellschaftskritik darf auch dabei sein.

Sein Hilfsmittel ist die Tafel - ganz der Sohn eines Lehrers -, in diesem Falle ein Flipchart, das mit allerlei eigenartigen Zeichnungen verziert ist. Rebus-Liebhaber werden die Bilderrätsel, die sich in vergnügliche Wortspiele auflösen, lieben und sie regen zum Nachdenken über so manche Worthülsen, bisher stets achtlos gebraucht, an.