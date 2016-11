Bürgermeister Matthias Hartmann spannte wortgewandt einen Bogen von der Zwiebel zur Kunst und begrüßte zum Kulturherbst unter dem Motto „Reisen und Wege“.

Thomas Hofmann, in dessen Presshaus nun schon zum zweiten Mal diese Veranstaltung stattfand, erzählte von der mühsamen Renovierung desselben, bevor er das Publikum auf eine Reise in die Vergangenheit mitnahm und aus den Büchern „Es geschah im Weinviertel“ und „Es geschah im Waldviertel“ vorlas. Wortreich wird darin in einem Bericht beschrieben, wie ein Zuginsasse ein Zugunglück er- und überlebt hat.

In Ermangelung von Bildern, musste sich jeder dieses Unglück im Kopf selbst vorstellen können. Auch ein Besuch von Kaiser Franz Joseph in den Orten rund um Laa wurde in allen Facetten detailliert beschrieben und von Thomas Hofmann vorgelesen. „Fast so, als wenn Erwin Pröll zu Besuch käme“, schmunzelte er.

Schriftsteller Beppo Beyerl las aus seinem Buch „Na Pivo“ - zu Deutsch „Auf a Bier“ - über den tschechischen Brauch, am Gründonnerstag ein grünes Bier zu brauen und den Gästen zu servieren. Auch das Ende des Buches, ein Gedicht über Bier und Wein, las er vor und brachte dabei nicht nur das Publikum, sondern auch sich selbst zum Lachen.

Sein Besuch am Laaer Russenfriedhof, welchen er anlässlich seiner „Wanderung längs des ehemaligen ehernen Vorhanges“ niederschrieb, musste natürlich hier im Land um Laa auch erzählt werden. Zwischen den Lesungen nahm Gabriel Guillén mit südamerikanischen und italienischen Klängen auf der Gitarre das Publikum mit auf eine musikalische Reise. Mit einem Glas Wein konnte man den Abend ausklingen lassen, dessen Reinerlös dem örtlichen Kindergarten zu Gute kommt.