Karrieresprung für Matthias Pacher, Geschäftsführer des Urgeschichte-Kompetenzzentrums MAMUZ in Mistelbach und Schloss Asparn: Er wird mit 1. November die operative Geschäftsführung der NÖ Museum Betriebs GmbH übernehmen.

Er wechselt damit innerhalb der NÖ Kulturwirtschaft, in der alle Kulturbetriebe des Landes gebündelt sind, von einer Tochtergesellschaft zur anderen und wird dann nicht nur Herr von sechs Häusern sein, sondern auch im Museum Niederösterreich, dem früheren Landesmuseum in St. Pölten zusätzlich zum bestehenden „Haus der Natur“, das „Haus der Geschichte“ aufbauen dürfen.

Die zeitgenössische Kunst, die früher ebenfalls im Haus im Regierungsviertel zu sehen war, wurde ausgelagert, der frei werdende Platz soll mit niederösterreichischer Geschichte - mit Blickrichtung österreichischer und mitteleuropäischer Geschichte gefüllt werden.

„Geschichte muss man immer im Kontext sehen“, sagt Pacher, der nicht nur Archäologie, sondern auch Geschichte studiert hatte. Denn neuen Schwerpunkt des Museums Niederösterreich gilt es auszuarbeiten, an den Konzepten wird schon gefeilt, im Herbst 2017 soll das Haus der Geschichte dann eröffnet werden.

Eine besondere Aufgabe wird auch werden, die neue Marke Museum Niederösterreich bekannt zu machen.

„Ich gehe mit einem weinenden Auge, weil ich das MAMUZ liebe und das Weinviertel ins Herz geschlossen hab!“

Eine Aufgabe, mit der Pacher Erfahrung hat: Unter seiner Führung wurden das Urgeschichtemuseum Asparn und das MZM Mistelbach zur gemeinsamen Marke MAMUZ als urgeschichtliches Kompetenzzentrum an zwei Standorten gebündelt.

Matthias Pacher war im November 2011 von Carnuntum nach Asparn gewechselt und hatte 2013 die Landesausstellung in Asparn erfolgreich ausgerichtet. „Die schönsten Augenblicke waren, wenn man mit vielen engagierten Mitarbeitern eine Projekte umsetzen konnte.Dieses Arbeitsumfeld hat sehr viel Spaß gemacht“, sagt Pacher. „Ich gehe mit einem weinenden Auge, weil ich das MAMUZ liebe und das Weinviertel ins Herz geschlossen hab!“

Seine Museen weiß er aber, mit wissenschaftlichen Leiter Ernst Lauermann und dem Team an beiden Standorten in besten Händen.

Was wird ihm besonders in Erinnerung bleiben? „Der Weltrekordversuch 2013 mit dem Riesenpunschkrapfen, als uns die Gäste regelrecht überrannt hatten!“, lacht er. Pacher hatte sich bei der Ausschreibung gegen 45 Bewerbungen aus dem In- und Ausland durchgesetzt, was er bis zum Dienstantritt am 1. 11. machen wird? „Weiter für das MAMUZ arbeiten!“

Bei der traditionellen Finissage Ende Oktober wird er Gelegenheit haben, sich von den Weinviertlern zu verabschieden. Wie geht es für das MAMUZ weiter? Der Geschäftsführer-Posten wird in den nächsten Tagen ausgeschrieben, mit einer Nachbesetzung ist wegen der einzuhaltenden Fristen nicht vor Jänner 2017 zu rechnen. „Pachers Know how geht ja nicht verloren, er bleibt ja im Unternehmen“, sieht NÖKU-Chef Paul Gessl in der Mistelbacher Führungslücke kein Problem.

Das Firmengeflecht der NÖKU | NÖKU

Die Unternehmsgruppe Niederösterreichische Kulturwirtschaft (NÖKU, Chefs: Paul Gessl und Albrecht Großberger) teilt sich in zwei Großgruppen:

Veranstaltungsbetriebe: Hier sind Kulturanbieter, wie Grafenegg, das Landestheater Niederösterreich und das Theater Baden (insgesamt sieben Tochtergesellschaften mit an die 20 Bühnen und Kulturanbieter) gebündelt.

Ausstellungsbetriebe: 5 Tochtergesellschaften, darunter das MAMUZ, der Archäologiepark Carnuntum und die NÖ Museums Betriebs GmbH.

NÖ Mueums Betriebs GmbH: Zu dieser NÖKU-Tochter gehören die Artothek des Landes, das Egon Schiele Museum, der Kunstraum Niederöstereich, das Museum Niederösterreich, das Museum Gugging und Zeit Kunst Niederösterreich). Eigentümer: NÖKU: 95%, KWI Consultants & Engineers AG: 5 %)