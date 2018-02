Im Herbst 2016 hat ein Lkw der Straßenmeisterei im Ortsgebiet von Ketzelsdorf, mit einem nicht ganz eingezogenen Kran vier Strom- und eine Telefonleitung abgerissen. Im Umspannwerk gab es durch die Überspannung des Leitungsrisses einen Schwellbrand.

Ketzelsdorf, Walterskirchen und auch der ecoplus Gewerbepark sowie die Lagerhäuser in Poysdorf und Großkrut waren lahmgelegt. Damals hieß es, dass der Schaden durch die Haftpflichtversicherung des Lkws gedeckt ist.

„Wir können ja nichts dafür, dass ein Lkw die Stromleitung abgerissen hat, warum müssen wir Ketzelsdorfer dafür büßen?“Die Ketzelsdorfer verstehen nicht, warum sie die von einem Straßenmeisterei-Lkw angerichteten Schäden bezahlen sollen.

Bis heute sitzen die Poysdorfer Unternehmer, die hier arbeiteten und auch die betroffenen Ketzelsdorfer auf ihren offenen oder selbstbezahlten Rechnungen.

Bei Bulut Sabo war der Dachständer durch die abgerissene Stromleitung beschädigt und auch einige Dachziegel waren kaputt. Dachdeckermeister Reinhard Gotsch wartet bis heute auf die Bezahlung. Auch das Internet und der Ofen funktionierten nicht mehr. Ebenso hat Franz Nimmerrichter Schäden an Elektrogeräten, Garagentor und Computer mit einem Gesamtschaden von 1.200 Euro.

„Zwecks der einfacheren Abwicklung sollten wir alles bei Poysdorfer Unternehmern kaufen. Eine Zeit blieben die Rechnungen offen. Als dann Elektro Rieder kein Geld bekam, haben wir bezahlt“, erzählt Angela Nimmerrichter.

"Hatten drei Wochen lang keine Heizung"

Bei Bernhard Hugls neuer Erdwärmepumpe war das Steuergerät kaputt. Das Fehlerprotokoll sagte eindeutig, dass dies durch starke Stromschwankungen entstanden sei. „Wir hatten drei Wochen lang keine Heizung, aber das zum Glück in einem warmen Herbst.“

Im Lagerhaus in Poysdorf war das Netzteil des Kopierers in der Werkstatt kaputt und in Großkrut war der Aufzug im Silo defekt. „Während der Sonnenblumenernte funktionierte die Trocknung nicht“, erzählt Erhard Seiser vom Lagerhaus.

Auch der Hofer Markt konnte von 15 bis 19 Uhr nichts verkaufen. Zur Sicherheit wurde hier bereits der Kühlwagen angefordert, um im Notfall dort die Kühlprodukte unterzubringen. Die Leute mussten die Einkaufswagen stehen lassen und die Mitarbeiter alles wieder einräumen, da auch das Kassensystem wegen fehlendem Stroms nicht funktionierte.

„Von Beginn an wurde gesagt und auch in der Zeitung veröffentlicht, dass der Schaden durch die Versicherung gedeckt ist. DieVersicherung sagte aber, dass sie nur für den direkten Schaden des Leitungsrisses zuständig sei. Wir haben uns an die EVN gewandt, diese hat uns wieder zur Versicherung geschickt, die wiederum ablehnte“, fühlen sich die Geschädigten willkürlich im Kreis geschickt: „Als dann ein halbes Jahr später noch immer nichts zustande kam, haben wir uns an den niederösterreichischen Straßenbaudirektor gewandt. Hier wurde uns gesagt, sie kümmern sich. Aber das Ergebnis ist bis heute null!“

„Wenn Schritt nichts hilft, bleibt nur Volksanwalt“

Am 20. November hätten sie dann an das Land Niederösterreich als Eigentümer der Straßenmeisterei und auch wichtigen Aktionär der EVN geschrieben. Die Rückmeldung war eine rechtliche Erläuterung durch einen Beamten.

„Einen Hoffnungsschimmer haben wir jetzt durch den Brief an die Landeshauptfrau. Aus dem Antwortbrief entnehmen wir, dass die Landeshauptfrau selbst mit der Beantwortung nicht zufrieden ist und sie daher von der Beamtenschaft drei verschiedene unabhängige Meinungen eingefordert hat. Wir hoffen, dass wir jetzt dank der Landeshauptfrau zu unserem Recht kommen“, so die Geschädigten: „Wir können ja nichts dafür, dass ein Lkw die Stromleitung abgerissen hat, warum müssen wir Ketzelsdorfer dafür büßen?“ Von Versicherung und EVN fühlen sich die Anrainer billig „abgeschasselt“.

„Wenn dieser Schritt zum Land nichts hilft, bleibt uns nur der Volksanwalt“, sagen die Ketzelsdorfer: „Hier muss halt dann geklärt werden, ob die rechtliche Situation wirklich richtig ist und unbeteiligte Bewohner eines Ortes für Schäden, die durch Dritte gemacht wurden, draufzahlen müssen.“