„Ich war die linke Hand!“ „Und ich ein Fuß!“ „Ich war eine Socke!“, erzählen die Kinder ganz begeistert. Ihre Lehrerin Annemarie Meißl, den Loosdorfer Kinder-Theaterbesuchern durch viele Projekte gemeinsam mit Daniela Schild wohlbekannt, hat nun mit der Volksschule Hagenberg ein ganz besonderes Projekt durchgeführt. Es ist ein Vorhaben, das ihr schon viele Jahre lang vorgeschwebt war: Schwarzlicht-Theater. Mit Erfolg haben es die Kinder nun im Theaterstadl Winkelau aufgeführt.

„Beim Schwarzlicht-Theater kann man so richtig zaubern, weil alles möglich ist.“Annemarie Meißl, Projektleiterin

Seit eineinhalb Jahren hält Annemarie Meißl die unverbindliche Übung „Darstellendes Spiel“ in der Volksschule für die 2. bis 4. Klasse und beinahe alle Kinder machen mit. Im Vorjahr hatte ein kleines Stück, aufgeführt im Turnsaal, schon alle begeistert. Nun, im zweiten Jahr, ging ihr langgehegter Traum in Erfüllung: Beim Schwarzlicht-Theater sind die kleinen Schauspieler vor einer schwarzen Bühne total in Schwarz gekleidet, einschließlich einer schwarzen Mütze auf dem Kopf. Beleuchtet wird die Bühne nur mit „Schwarzlicht“, das Weißes und Neonfarben extrem leuchten lässt.

Und damit wird gespielt und fantastische Effekte erzielt. Figuren und Kostüme wurden von den Kindern dabei selbst gebastelt, mit Farben und Stoffen vorher experimentiert, die kurzen Szenen und Texte wurden mit den Kindern und gemeinsam erarbeitet. „Beim Schwarzlicht-Theater kann man so richtig zaubern, weil alles möglich ist“, schwärmt die Lehrerin.

Magisch bunte Fische im Meer, ein Zauberer, der Hüte und Tücher durch die Luft wirbeln lässt, fliegende Socken und Gespenster, ein Disko-Tanz der Strichmännchen und 32 tanzende Hände. „Diese Form des Theaters kann aus den Kindern ganz andere Eigenschaften und Stärken herausholen, als es das klassische Theater kann“, schwärmte auch Direktorin Eva Homolla-Brezina.