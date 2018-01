„Wenn man es sich aussuchen kann, dann geht man nicht nach Mistelbach“, ätzte SPÖ-Nationalrätin Melanie Erasim im Wahlkampf in Richtung Landesklinikum Mistelbach: Es werde zwar ein medizinisches Vollprogramm geboten, weltberühmt sei man aber in keinem Teilbereich.

"Schwerpunkte mit überregionaler Bedeutung“

Ein Vorwurf, den Kliniken-Regionalmanager Jürgen Tiefenbacher so nicht auf seinem Haus sitzenlassen will: „Mistelbach hat einige spezielle Schwerpunkte mit überregionaler Bedeutung“, sagt Tiefenbacher:

Regionalmanager Jürgen Tiefenbacher: Haben überregionale Bedeutung. | zVg

Die Gefäßchirurgie, die auf der Chirurgischen Abteilung unter Primarius Ronald Zwrtek angeboten wird, soll in den kommenden Jahren eine noch stärkere Rolle spielen, genießt schon heute einen guten Ruf.

Die II. Med. Abteilung unter Primarius Peter Mikosch, mit dem 2017 ein Experte für Gastroenterologie, Endokrinologie und Osteoporose gewonnen werden konnte, der auch als Lehrender am AKH Wien tätig ist. Es werden dort auf hohem fachlichem Niveau u.a. angeboten: Alle endoskopischen Spezialuntersuchungen inkl. ERCP, eine Leberambulanz – Diagnostik und Therapie von Lebererkrankungen und eine Ambulanz für chronische entzündlichen Darmerkrankungen. In der Onkologie ambulante, tagesklinische und stationäre Betreuung von Tumorerkrankungen unter Einbindung eines hochkarätigen Experten eines Universitätsklinikums und bei Patienten im Endstadium einer Tumorerkrankung die Möglichkeit der Betreuung auf der Palliativstation.

Die Urologie, wo mit Primar Walter Albrecht ein Top-Spezialist auf dem Gebiet der Tumorbehandlung tätig ist, und wo modernste Hochvoltchirurgie zur Tumorentfernung zum Einsatz kommt. „Albrecht ist außerdem Mitglied des deutschen Zweitmeinungszentrums Hodentumor, was zeigt, dass seine Kompetenz auch in Fachkreisen in Deutschland anerkannt ist“, sagt Tiefenbacher.

"Tageskliniken Ende 2018 eröffnet"

Die Kardiologische Versorgung, die mit unter anderem dem Herzkatheter-Labor, dem Kardiologischen Messplatz sowie der für den Patienten besonders schonenden Punktation eines Gefäßes am Handgelenk bei Herzkatheter-Untersuchungen hoch spezialisiert ist. Bezüglich der Öffnungszeiten nur unter Tag sei Mistelbach in ein Netzwerk mit dem Klinikum St. Pölten eingebunden, die medizinische Versorgung sei sichergestellt: „Eine gute Erstversorgung durch den Notarzt ist ein wichtiger, initialer Schritt“, so Tiefenbacher.

Im Bereich der Nierenerkrankungen wird ein umfassendes Service mit Dialyse, Bauchfelldialyse und Nierenambulanz angeboten.

„Ende 2018 wird mit der Eröffnung der beiden Tageskliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Erwachsenenpsychiatrie eine der bedeutendsten Erweiterungen des Versorgungsspektrums des Klinikums der letzten 15 Jahre verwirklicht“, kündigt der Regionalmanager Weinviertel an. „Dass nun auch Patienten mit den immer häufiger festgestellten psychischen Erkrankungen versorgt werden können, ist für mich ein Meilenstein in der Entwicklung.“