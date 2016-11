Vor einem Derby bekommt man fast immer den selben Satz zu hören: „Das hat eigene Gesetze.“ Am Samstag ist es in Mistelbach wieder soweit, der FCM empfängt Wolkersdorf. Für die Heimischen sprechen im Moment die Form und der Heimvorteil. Die Lesdedaj-Mannen klopfen ganz oben in der Tabelle an, holten aus den letzten vier Spielen beachtliche zehn Punkte und treten vor eigenem Publikum an.

Auf der anderen Seite die Wolkersdorfer, die als Vorletzter derzeit weniger zu lachen haben – aber genau das macht sie gefährlich. Die Hirczy-Elf überraschte in dieser Spielzeit nämlich genau dann auswärts, wenn man es am wenigsten erwartete: beim Auswärtssieg gegen Eggendorf in Runde eins und beim Remis in Mannersdorf.

Wirft man einen Blick auf die Derby-Statistik, könnte man meinen, Wolkersdorf sei der Favorit, denn die letzte Niederlage gegen Mistelbach liegt vier Jahre zurück. Am 26. Oktober 2012 gewann der FCM auswärts das Prestigeduell. Vier Spieler, die damals siegten, werden auch am Samstag dabei sein: Dominkovics, Pesau, Marusa und Mayrl (bei Wolkersdorf waren es Schiller, Hochmeister und Dzilic). Mayrl wird den Mistelbach-Sieg diesmal aber verhindern wollen. Er steht jetzt im Aufgebot der Wolkersdorfer.