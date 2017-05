Die Schnelllebigkeit des Profifußballs ist längst auch in den untersten Etagen angekommen. Jüngstes Beispiel: die Gebietsliga NNW. Mit dem SC Kreuttal, dem FC Neudorf und dem SC Enzersfeld kam es binnen weniger Tage bei gleich drei abstiegsgefährdeten Tabellennachbarn zu einem Wechsel in Sachen Trainer. Am siebentletzten Spieltag nahmen neue Gesichter auf der jeweiligen Bank Platz.

Bei zwei von drei Vereinen – aus bezirkspatriotischer Sicht glücklicherweise Kreuttal und Neudorf – brachte der Wechsel die erhoffte Wirkung, sprich einen Sieg. Nur Enzersfeld verlor erneut. War der dreifache Versuch, einen neuen Impuls zu setzen, also richtig? Gute Frage. Ein Rückblick: Der jetzt in Kreut- tal abgelöste Wolfgang Geyer startete im September mit zwei Siegen aus drei Spielen durchaus nach Wunsch, hielt dann aber nur 13 weitere durch. Ob ein erfolgreicher Griff in Sachen „Feuerwehr“ auch langfristig in die Rolle des Brandlöschers schlüpfen kann, weiß man also immer erst hinterher.

Von daher scheinen Kreuttal und Neudorf eine ähnliche gute Idee gehabt zu haben: Männer aus den eigenen Reihen sollen über die Motivationsschiene und Insider-Wissen zum Verein für den Klassenerhalt sorgen. Im Sommer ist genug Zeit, um weiterzuschauen. Der Start dieses Plans ging schon mal auf.