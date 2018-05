Aktuell vergeht kaum ein Tag, an dem es in der Gebietsliga Nord/Nordwest nicht wieder brandheiße Neuigkeiten zu vermelden gibt. Vor einer Woche trennten sich die Wege von Gerald Schalkhammer und dem SC Laa, am Montag setzte Schalkhammers Ex-Verein, der ASV Hohenau, Trainer Martin Grabenbauer und Ehinabo Omoighe vor die Türe.

Die Parallelen bzw. Verbindung der beiden Vereine wollen in dieser Spielzeit einfach nicht abreißen. Im Winter war sich Laa mit Dragan Markic einig, der letztlich doch in Hohenau landete. Josip Tadic wurde daraufhin vom SC Laa freigestellt, auch er spielt jetzt bekanntlich in Hohenau. Nun das Schalkhammer-Aus, weil sich die Beteiligten ob der gemeinsamen Zukunft nicht einig wurden.

In Hohenau sieht das ähnlich aus, der Coach musste gehen. Anders als in Laa ist man dort aber schon fündig geworden. Man glaubt, mit Hans Kraus den richtigen Mann gefunden zu haben. In der Grenzstadt will man nichts überstürzen. Es soll ein Mann her, der den berühmten Effekt herbeiführen, und im Idealfall längerfristig arbeiten kann. Wenn es für beide Seiten passt. Letztlich dann also doch zwei unterschiedliche Ansätze. Es wird spannend, wer besser fährt.