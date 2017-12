Nicht groß oder pompös, sondern bescheiden und im relativ kleinen Rahmen feierte der LAC Harlekin im Vereinslokal „Cafe Harlekin“ in Mistelbach kurz vor Weihnachten seinen 20. Geburtstag. Das passt zum größten Aus dauersportverein des Bezirks, nein, des ganzen Weinviertels.

Trotz der vielen Erfolge in den letzten zwei Jahrzehnten bei nationalen oder internationalen Wettkämpfen sind die Spitzenplätze und Topzeiten der Mitglieder nicht das Wichtigste für die „Har lekine“; vielmehr ist es das gesundheitspolitische Bestreben, durch attraktive Sportangebote die Bevölkerung zu Bewegung zu motivieren. Das fängt an beim Weinviertler Laufcup, geht weiter beim Weinviertler Radcup und diversen Schwimm- und Lauftrainings und endet – wie vor ein paar Wochen mit 500 begeisterten Teilnehmern – beim Mammut-Lauf auf der Autobahn.

Obmann Markus Reidlinger und Co. leisten damit einen unglaublich wichtigen Beitrag zur Volks gesundheit – und das alles zum Nulltarif bzw. ohne Gewinn, ge rade in einer Zeit, wo der Bewegungsmangel, insbesondere bei Jugendlichen, immer größer und augenschein licher wird. Dieses soziale Engagement macht den Verein so wertvoll für das gesamte Weinviertel!