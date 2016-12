Der SC Laa hat einen neuen Trainer – und das könnte gleich mehrere positive Nebenerscheinungen mitbringen. Zum einen hat man mit Ewald Jenisch keinen No-Name-Trainer, sondern einen richtigen „Typen“ an Land gezogen, der neben jeder Menge Erfahrung auch noch den Bezug zum Weinviertel mitbringt. Der Ex-Internationale schnürte seine Schuhe jahrelang für die größte Stadt im Weinviertel –

er spielte in den Neunzigern

mit Stockerau in der 2. Bundesliga.

Zum anderen bringt die Jenisch-Verpflichtung Entlastung für das restliche Team, allen voran das Duo Gottwald/Oberrenzer. Diese können sich in Zukunft voll und ganz auf die Kaderplanung konzentrieren, die Arbeit auf dem Platz übernimmt künftig der 52-Jährige.

Bleiben eigentlich nur zwei offene Fragen: Wie nimmt die Mannschaft die Umstellung auf, nachdem in Laa jetzt jahrelang „alles gleich“ lief, und wie gehen Josef Gottwald und Roman Oberrenzer mit der – wenn alles wie geplant läuft – sich bietenden neu gewonnenen Zeit um, um den Verein auf die nächste Stufe zu bringen? Das wird spannend zu beobachten sein. Eines ist klar: Man muss jetzt einmal die Beteiligten werken lassen, aber Jenisch könnte der Richtige sein.