Kapfenberg zog am Freitag verdient ins Cup-Final-Four ein. Der amtierende österreichische Meister und Tabellenführer der Bundesliga zeigte, dass zwischen Mistelbach und den stärksten Teams des Landes schon noch ein Unterschied ist. Das allein akzeptierten in der Bezirkshauptstadt wohl alle. Und doch gab es nach dem Umstand, dass Mistelbach am Sonntag noch nach Kärnten musste, während Kapfenberg kein zweites Spiel am Wochenende hatte, weitere Aufreger.

Zahlreiche Pfiffe gegen Mistelbach machten es den Mustangs im mittleren Teil der Partie schwer – ärgerlich, aber schwer zu beanstanden. Ob die Objektivität der Schiedsrichter in dieser Phase vorhanden war oder Risse zugunsten des Favoriten bekam, ist subjektiv; nicht so das unterschiedliche Regulativ um die Anzahl der Legionäre, das dazu führte, dass Kapfenberg mehr auf dem Feld haben durfte als Mistelbach. Die A-Liga in sich soll eigene Regeln haben, die für die A-Liga Sinn machen.

Die B-Liga dito. In einem gemeinsamen Bewerb kann es aber nicht anders sein, als dass für alle Teilnehmer den ganzen Bewerb über die gleichen Regeln gelten. Alles andere wirft ein schlechtes Bild auf diesen Bewerb. Völlig zurecht.