Die Verhandlungen hatten sich gezogen, herausgekommen ist die Nichteinigung: Stadtgemeinde und Pfarre Wolkersdorf werden kein gemeinsames Veranstaltungszentrum am Standort des jetzigen Pfarrzentrums errichten. Verkaufen will die Pfarre auch nicht, dafür will sie auf dem Areal des in die Jahre gekommenen Pfarrzentrums Dritten ein Baurecht gewähren. Und die Gemeinde wird nicht dieser Dritte ein, der da im Zentrum bauen wird.

Stattdessen muss sie sich jetzt auf Standortsuche für ein neues Veranstaltungszentrum begeben: Etwas größer als der bisherige Pfarrsaal, moderne Technik mit Raum für Parkplätze oder mit Garagendeck, und das ganze noch so, dass sich keine Anrainer von etwaigem Veranstaltungslärm gestört fühlen – sozusagen fast eine „Mission Impossible“, die da auf Bürgermeisterin Anna Steindl zukommt.

Und: Es es wird auch innenpolitisch eine „schware Partie“ für die Bürgermeisterin: Denn das Veranstaltungszentrum war eine zentrale Forderung der Bürgerliste, die schon Ideen zum Projekt gesammelt hat.