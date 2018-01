„Wir haben kaum andere Wahlwerber gesehen“, sagt ÖVP-Bezirks-Chef Karl Wilfing und SPÖ-Bezirksvorsitzende Melanie Erasim attestiert einen „Wahlkampf ohne lokales Geplänkel“: Nach kurzem und schmerzlosem Wahlkampf wählen wir in der kommenden Woche einen neuen Landtag.

Am intensivsten ritterten die beiden amtierenden ÖVP-Landtagsabgeordneten Kurt Hackl und Manfred Schulz mit Ideen und Einsatz um die Wählerstimmen – für sie entscheidet die Zahl der Vorzugsstimmen, wer in den Landtag einziehen wird. Denn ob die ÖVP wieder ein zweites Direktmandat in den Bezirk holt, ist ungewiss. Schon 2013 war es mehr als knapp.

Der Rest? Die SPÖ kämpfte um Aufmerksamkeit und Selbstvertrauen nach der Nationalratswahlschlappe, die FPÖ agiert mit dem Selbstvertrauen, jetzt eine Regierungspartei zu sein.

Und die Grünen? Es gab wohl noch keinen Wahlkampf, in dem sie kleinlauter waren als in diesem. Für sie geht es schlichtweg um die Existenz.