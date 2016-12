Fabian Weis und Sebastian Lehner – zwei Talente aus dem Bezirk, die den großen Schritt nach oben gewagt haben und in Retz kicken. Derzeit leidet zwar die Spielzeit ein wenig darunter, das ist aber normal.

Nur sehr wenige Akteure kommen in so jungen Jahren in die 1. Landesliga und haben gleich ihren Stammplatz. Freilich könnten sie es sich einfacher machen und weiter unten regelmäßig spielen, mehr Geld kassieren und vermutlich sogar zu den Besten gehören, doch beide wollen es wissen.

Mit der weiten Anreise und drei Trainings pro Woche frisst die 1. NÖN Landesliga im Moment viel Zeit. Doch genau das könnte sich im späteren Verlauf der Karriere rechnen. Die Youngsters profitieren vom Training, lernen enorm dazu und sind nicht weit weg vom Fixleiberl. Sollten sie den Sprung zum etablierten Landesliga- oder sogar Regionalliga-Spieler nicht schaffen, werden sie in ein paar Jahren, sofern sie dran und verletzungsfrei bleiben, dennoch stark verbessert sein.

In der heutigen Zeit werden solche „Beißer“ immer weniger. Denen, die das nötige Talent mitbringen würden, fehlt es oftmals an Geduld und/oder Wille – die Folge ist der Schritt in eine niedrigere Klasse. Weis und Lehner beweisen aber: Es gibt sie doch noch.