„Ich würde schon gerne einmal/ wieder höher spielen.“ Ein Satz, den viele talentierte Jungkicker mit sich tragen. Aktuell äußern ihn Wolkersdorfs Niklas Mikulanec, angesprochen auf seine Jugendzeit bei Stadt- oder Erste Liga-Vereinen, und der Staatzer Sebastian Lehner, der in Stockerau gelandet ist. Er wurde in Horn ausgebildet, hat 64 Landesligaspiele für Retz am Buckel und spricht seinen Wunsch immer wieder selbst aus.

An sich lobenswert in einem Land, in dem neben den „Gipfelstürmern der eigenen Träume“ auch viele Talente lieber nach unten gehen – aus monetären Gründen. Und doch muss man einwerfen: Es hat oft einen Grund, warum es weiter oben (noch) nicht geklappt hat.

Gerade bei Lehner ist es mit 21 Jahren und dem nächsten kleinen Rückschritt zu einem Nachzügler der 2. Landesliga schon eine Art letzte Chance. Schlägt er auch in Stockerau nicht ein, heißt die Zukunft wohl eher Gebiets- als Regionalliga. Auch bei Mikulanec hat das aktuelle Niveau seine Gründe. „Hätte ich damals ...“ macht keinen Sinn – gescheiterte Karrieren gibt es an jeder Ecke. Er ist aber erst 18 und bei seiner ersten Erwachsenen-Station wirklich erfrischend – zwei Gründe, warum man aus dem Duo ihm fast eher zutrauen muss, in Zukunft höher zu spielen.