Ja, schon klar: Der blaue Druck im Gemeinderat hat verhindert, dass in das ehemalige Gemeindeamt in Ladendorf Flüchtlinge einquartiert werden. Und Manfred Gail und Cornelia Egger-Makowsky, die beiden blauen Gemeinderäte in der kleinen Gemeinde, haben auch erreicht, dass allgemein die Flüchtlingsquartiere in ganz Niederösterreich zurückgefahren werden. An den EU-Außengrenzen zittern sie ja geradezu vor dem Anti-Flüchtlingsbollwerk im zentralen Weinviertel.

Und in der Realität? Werden halt Flüchtlingsquartiere in der ehemaligen Ladendorfer Schule geschaffen und die Blauen haben original nichts verhindert. Warum auch? Denn wo es im Bezirk Flüchtlingsquartiere gibt, da gibt es in der Regel weniger Probleme. Die entstehen dann, wenn Großunterkünfte ohne entsprechende Betreuung geschaffen werden. Bis zur Nationalratswahl braucht man sich aber nicht viel Hoffnung machen, das Thema seriös diskutieren zu können, zu aufgeheizt ist die Stimmung. Zum Glück gibt’s eine Zeit danach.