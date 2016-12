Was können, was müssen Gemeinden leisten, damit die Infrastruktur in ihren Orten erhalten bleibt, wenn sich gewinnorientierte Firmen aus diesen Geschäftsfeldern zurückziehen? Das sind Fragen, die sich angesichts tiefer Budgetlöcher viele Gemeinden derzeit stellen.

Ist es gerechtfertigt, dass Gemeinden zuzahlen, damit in einem kleinen Ort trotz fehlender Behebungen ein Bankomat installiert bleibt? Müssen Gemeindeämter als Postpartner diese Leistungen übernehmen, weil es der Post zu unrentabel ist? Müssen Gemeinden Gemeindegasthäuser errichten und vollständig ausstatten?

Finanztechnisch gesehen gibt es nur eine Antwort: Nein. Das sind alles Aufgaben des freien Marktes. Und der pocht ja immer gern auf seine selbstregulierenden Kräfte. Und in den Ballungsräumen funktioniert er ja auch – weitgehend.

Traurig wird es dort, wo die Bevölkerungsdichte abnimmt. Da soll es dann doch wieder die öffentliche Hand, der der Markt vorwirft, sie könne nicht wirtschaften, übernehmen.

Ja, warum denn bloß?