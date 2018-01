Spannender als der Blick auf die Starting-Fives war am Samstag jener auf die Ersatzbänke. Mistelbach hatte dort nur drei Leute sitzen: Michael Zwick, der diese Saison bisher 20 Minuten spielte, Lukas Geyrhofer, er hat 55 auf dem Buckel, und Thomas Morwitzer. Womit klar war: Den Großteil des Spiels würden sechs Leute bestreiten. Der Rivale hatte elf mitgebracht, sie alle kamen auch zum Einsatz.

Ein Ungleichgewicht, das genau den Spielverlauf vermuten ließ, der im dritten Viertel auch eintrat: Irgendwann würde Mistelbach die Kraft ausgehen. Als dann bei -9 auch noch Michal Semerad vom Platz flog, schien die Partie verloren. Wer jetzt noch an Mistelbach glaubte, hebe die Hand. Wie sich die Mustangs dann doch noch den Sieg holten, war ganz großes Kino.

Sie waren aber nicht der einzige Sieger an diesem Tag. Mattersburg lieferte einen beinharten Fight, bot mit den Alley-oops von Neuling Bobby Brown ordentlich Spektakel. Auch auf der Tribüne gaben beide Seiten Vollgas – extrem laut, ohne jeden Zwischenfall. Ja, sogar die eine oder andere Nettigkeit zwischen dem „Rocks Block“ und Mistelbach wurde nach Spielende ausgetauscht. Kurz gesagt: Es war das komplette Gegenteil zu den unschönen Szenen vor knapp einem Jahr. Gratulation an beide Vereine und Fanlager: So soll Basketball aussehen.