Der Silvesterlauf in Neuruppersdorf hat das Sportjahr 2016 beendet. Der Nachfolger nimmt soeben Anlauf und schlägt am Wochenende erstmals auf. Wie gewohnt machen die Hallenkicker den Start, ehe auch Faustballer, Tischtennisspieler, Basketballer und alle anderen bald wieder auf Betriebstemperaturen kommen. Oder das zumindest sollen. Wollen. Müssen!

Die Fragen, die die kommenden zwölf Monate bereithalten, scheinen vielfältig. Gelingt es Racketlon-Ass Lukas Windischberger, den heiß ersehnten Weltmeistertitel zu holen? Erfüllt sich die Niederkreuzstettner Radfahrerin Anna Kiesenhofer ihren Profitraum? Wie geht es mit der Karriere von Handball-Teamspielerin Katrin Engel weiter? Können sich die Kicker aus Laa, Kreuttal und Neudorf in der Gebietsliga steigern? Gelingt dem FC Mistelbach mit einer weiteren Siegesserie gar die Rückkehr in die Landesliga? Bleibt Wolkersdorf wieder einmal oben? Und wie weit geht die Reise für die Basketballer? Die Titelchance in der 2. Bundesliga scheint groß wie nie.

Die Antworten auf all diese Fragen wird nur die Zeit liefern, wo Sie sie lesen werden, ist aber klar: Die NÖN ist auch 2017 hautnah dabei. Lasset die Spiele beginnen.