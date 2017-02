Es ist die alte Diskussion: Was ist wertvoller – Baugrund oder Grünland? Die Antwort kann nicht pauschal gegeben werden.

Natürlich sind Baugründe wichtig, damit sich die Jugend im Ort ansiedeln kann und damit die Dörfer nicht sterben.

Und natürlich ist das landwirtschaftliche Grünland wichtig, denn auf zubetonierten Flächen können keine Lebensmittel angebaut werden. Der Grund ist nicht beliebig vervielfältigbar.

Deswegen schob das Land schon vor längerer Zeit übermäßiger Widmungswut einen Riegel vor: Sind zu viele gewidmete Bauplätze unverbaut, gibt es keine neue Umwidmung. Was für manche Gemeinden ein Problem darstellt: Denn die Bauplätze sind in der Hand von Privatpersonen. Und die heben sich die Parzellen für die Enkerl, schlechtere Zeiten oder was auch immer auf, und blockieren so die Bebauung.

Insofern wären Gemeinden gut beraten, nur Gründe zu widmen, die sie selbst besitzen. Aber dazu brächte man a) das nötige Kleingeld und b) die entsprechenden Parzellen.