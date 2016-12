„Wir bieten Storys!“, kommentierte Grünen-Stadtrat Christian Schrefel die Live-Demontage des Wolkersdorfer Stadtrates Dominik Litzka (32 Jahre alt) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bis zu Beginn derselben wusste Litzka noch nicht, dass er diese als einfacher Gemeinderat beenden wird.

Bürgermeisterin Anna Steindl baut mit diesem Handstreich ihr Team weiter um und besetzt Positionen mit Vertrauten. Josef Siebenhandl - 57 Jahre alt, treuer ÖVP-Parteisoldat und Bullterrier der Bürgermeisterin, wenn es darum geht, sie zu verteidigen - legte eine rasante Politkarriere hin: in der letzten Sitzung angelobt, jetzt Stadtrat.

Was steckt dahinter? Die Partei hat noch immer nicht die Spaltung in einen traditionellen und einen urbanen Teil verkraftet, der sich bis zu seinem Ausscheiden am Gegensatz Anna Steindl/Landtagsabgeordneter Kurt Hackl kristallisiert hatte. Sukzessive werden die parteiinternen Kritiker ausgetauscht. Denn Litzka hatte nicht immer mit der VP-Masse mitgestimmt. Die Parteiräson hat damit gesiegt, die Pluralität verloren.