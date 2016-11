Es sind immer die Tiefpunkte vor einer Wahl: Plakatständer, die zerstört werden, Plakate, bei denen die Konterfeis der Kandidaten beschmiert oder zerschnitten werden und - ja, immer wieder - Hakenkreuzschmierereien.

Vor der ersten Stichwahl zur Bundespräsidentenwahl prangte eine Hakenkreuzfahne am Laaer Maibaum, jetzt wurde das Nazi-Symbol an die Wilfersdorfer Ortstafel geschmiert. Egal, ob die Täter jetzt Linke (wie die Rechten sagen) oder Rechte (wie die Linken sagen) sind: Das sind Praktiken, die in keiner Demokratie etwas zu suchen haben. Natürlich will keine der politischen Parteien damit etwas zu tun haben und wahrscheinlich wird wieder kein Täter, wie schon in Laa, geschnappt. Auch weil manche in den Nazischmierereien noch immer nur Bagatellen und nicht das Aufwachen der rechten Szene sehen wollen.

Egal wie jetzt die Bundespräsidentenwahl ausgehen wird: Was uns zu denken geben sollte, ist die Radikalisierung der Lager, der Hirn und Hemmungen zum Opfer fallen.