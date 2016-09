Das Land will die Landwirtschaftliche Fachschule Poysdorf aus Effizienzgründen zusperren bzw. mit dem rund 15 Straßenkilometer entfernten Standort Mistelbach zusammenlegen. An den Schülerzahlen kann es nicht liegen, die passen in Poysdorf. Bleiben nur die Betriebskosten, die beim Standort Poysdorf zusätzlich anfallen.

Wenn das Land NÖ schon das Thema Effizienz angehen will, dann sollte auch gleich überprüft werden, ob gewisse Gemeindegrößen noch zeitgemäß sind oder ob da nicht doch die Bildung größerer Einheiten sinnvoller wäre. Und auch bei den Schulen ließe sich das eine oder andere Sparpotenzial finden, wenn vom Postulat „Jeder Gemeinde ihre Schule“ abgegangen wird: Bei einer Schule mit kaum mehr Schülern fallen trotzdem noch die Betriebs-, Erhaltungs- und Ausstattungskosten an. Aber die fallen ja nicht in die Finanzhoheit des Landes, das sind Kosten, die den Gemeinden bleiben.

Wenn schon sparen, dann bitte konsequent. Und vielleicht gleich bei der Politik und ihren (Gemeinde-)Ämtern beginnen.