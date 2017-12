Dem Landesklinikum steht im kommenden Jahr ein Doppeltausch an der Spitze bevor: Der kaufmännische und der ärztliche Direktor gehen. Ersterer in Pension, Letzterer, weil er wieder mehr Arzt und weniger Verwalter sein will – ein Schritt, der symptomatisch für unser Gesundheitssystem ist.

Immer mehr Verwaltung muss erledigt werden, finanzielle Überlegungen sind nicht immer medizinisch zu begründen und der regionale Gestaltungsspielraum wird immer enger. Denn die Entscheidungen fallen längst nicht mehr in der Direktion des Landesklinikums, sondern im Büro des zuständigen Landesrates. Und der entscheidet halt so, wie es ihm und seiner Klientel entspricht.

Das Ergebnis: Mistelbach hat zwar einen großzügigen Zu- und Umbau erhalten, ein wirklicher medizinischer Schwerpunkt fehlt aber. Man hat zwar (fast) alles, aber wirklich weltberühmt ist keine Abteilung.