Ganz rund rennt das „Markt-Werkl“ in Mistelbach nicht: Zum einen gibt es die eingesessenen Grünmärkte am Samstag und am Montagvormittag. Liebkind von Citymanagement und Stadtregierung ist aber der im Herbst geschaffene Neumarkt am Freitagnachmittag.

Um Letzterem einen attraktiven Marktplatz zu geben, an dem er problemlos wöchentlich stattfinden kann, wurden auch die beiden alteingesessenen Wochenmärkte verlegt: Vor das Rathaus, in jenen Bereich um die Dreifaltigkeitssäule, der als Eventzone gewidmet ist.

Am Defizit des neuen Standortes kranken aber jetzt alle drei Märkte: Denn rund um die neue Marktzone befinden sich Ämter und Behörden, die Zahl der Geschäfte ist im Norden des Hauptplatzes eher gering. Die Laufkundschaft - für einen Markt eigentlich das Um und Auf - fehlt hier.

Die Montagsmarktfahrer klagen über Umsatzeinbußen von bis zu 70 Prozent. Das ist massiv. Werden keine Maßnahmen gesetzt, um Kunden zum Markt zu bringen, dann kann der Montagsmarkt bald zu Grabe getragen werden.