Was haben eine Flasche Weinviertel DAC und eine einläufige Schrotflinte gemeinsam? Stimmt: Es reicht aus, einen Ausweis auf den Tresen zu legen und nachzuweisen, dass man über 18 Jahre alt ist.

Nun ist der Besitz einer Flinte deutlich gefährlicher, als der einer Flasche Wein, die Regeln sind die gleichen. Gefordert für den Kauf einer derartigen Waffe sind keine fachlichen Handhabungskenntnisse, keine Sicherheitseinweisungen und keine psychologische Befähigung. Es reicht schon, Ausweis und das Geld auf den Tresen zu knallen.

Brauchen wir strengere Waffengesetze? Vielleicht.

Was wir aber auf jeden Fall brauchen, sind strengere Kontrollen beim Erwerb von Schusswaffen. Bei allem Verständnis dafür, dass jeder selbst entscheiden soll, ob er so ein Teil im Kasten stehen haben will, oder nicht: Wenn ein 18-Jähriger, anscheinend psychisch labiler Bursch sich ohne Weiteres eine solche Knarre kaufen kann, dann kann doch etwas nicht mit den Gesetzen stimmen. Dann muss da nachjustiert werden.

Dringend.