Gemeinde sind nicht nur die Typen, die da im Amtshaus sitzen und (mehr oder weniger transparent) Entscheidungen fällen. Gemeinde sind wir alle. Ungeachtet unserer politischen Überzeugungen und ungeachtet unserer sonstigen Vorlieben. Und: Gemeinde hat auch eine soziale Verantwortung.

Die Gemeinde Staatz exerziert vor, wie soziale Verantwortung am Land funktioniert: Es gibt viele, die helfen wollen, aber keine Plattform dafür finden. Staatz zeigt, wie eine kleine Landgemeinde z‘sammhält und gemeinsam für jene etwas auf die Beine stellt, die nicht auf die Butterseite gefallen sind.

Mit dem Z‘sammMarkt wurde eine Art Sozialmarkt geschaffen, mit Z‘sammBringen wird eine Fähigkeitsbörsenplattform realisiert, die Nachbarschaftshilfe koordiniert.

Staatz bündelt damit alle Vorteile, die eine Landgemeinde hat, in der das Z’sammleben funktioniert, in der man aufeinander Acht gibt und in der es nicht egal ist, ob es anderen schlechter geht.

Staatz ist da ein leuchtendes Vorbild.