Das Cup-Märchen der Mustangs ist zu Ende. Kapfenberg fuhr im letzten Viertel eiskalt drüber. Das zeigt, wie schnell sich im Basketball alles drehen kann. Im dritten Abschnitt wurde den Steirern noch angst und bange, während Mistelbach schon auf die nächste Sensation schielte. Trefferquote und Begeisterung schossen Hand in Hand steil nach oben. Kapfenberg zog aber noch den Kopf aus der Schlinge, Mistelbach war am Ende platt.

Sportlich wäre der Einzug ins Final-Four sensationell gewesen. Von der Begeisterung her muss man sagen: In den Finalspielen der 2. Bundesliga 2012 kochte die Halle mehr. Dass sich der Verein zuletzt quasi in ganz Österreich vorstellte, ist viel wert, so eine Meisterschaft aber noch ein Stück mehr. Trifft sich doch gut, dass die Mustangs aktuell die Liga anführen, oder? Jein! Im Play-off-Modus kannst du schnell einen unbequemen Gegner erwischen, musst in jeder Partie hoch konzentriert sein. Wer schwächelt, ist raus.

Wenn man die Mannschaft spielen sieht, darf man dennoch sagen: Mistelbach kann heuer Großes erreichen. Um den Fortschritt am Weg zum möglichen Titel zu beobachten, braucht man keine Tabelle oder einen Play-off-Baum. Man muss nur in die Halle gehen. Wenn die Tribüne ein ganzes Spiel lang so aus der Haut fährt, wie am Freitag im dritten Viertel, und dann noch eine Scheibe drauflegt, steht Mistelbach kurz davor.