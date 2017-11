Neuer Trainer hier, neuer Trainer da: Letzte Woche wurde Christian Prehsel bei Gebietsligist Groß-Enzersdorf präsentiert, wenige Tage später Gerhard Gessl bei Ulrichskirchen. Mit dem Begriff „neu“ muss man aber ein wenig vorsichtig sein. Beide Betreuer sind zwar neu bei ihren Vereinen, in der Umgebung aber bestens bekannt: Gessl coachte zuvor Spannberg, Prehsel Mannsdorf.

In Ulrichskirchen sowie in Groß-Enzersdorf schwirrten noch viele weitere Namen umher, so war Ex-Kreuttal-Meistermacher Adolf „Tschuffy“ Meyer im Gespräch beim 1.-Klasse-Verein. Man wird das Gefühl nicht los, dass es in den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf einen Trainer-Pool gibt, aus dem regelmäßig gefischt wird. Ist man dort einmal drin, kann man als Coach fast sicher sein, alsbald wieder eine freie Stelle zu übernehmen.

Für die Vereine hat das Vor- und Nachteile. Die „Neuen“ kommen teilweise schon befangen zu ihren Neo-Trainerjobs und können sich dadurch kein objektives Bild der Mannschaft machen. Auf der anderen Seite kennen sie dafür schon einige Gegner und deren Spieler, was in den Duellen mit diesen Mannschaften ein entscheidender Vorteil sein könnte. Für die Verantwortlichen vieler Klubs ist momentan augenscheinlich Zweiteres ausschlaggebend.