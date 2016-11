Mistelbach wird mehr und mehr zu einem Vorzeigeverein. Die Verantwortlichen sprechen seit Jahren vom „Weinviertler Weg“, der jetzt nach und nach erkennbar wird. Während in der Reserve schon länger fast durchgehend Akteure aus der Umgebung auflaufen, nimmt das Projekt nun auch in der Kampfmannschaft seine Formen an.

Neben den langjährigen Stützen wie Dominkovics, Stetter und Kapitän Pesau sind vor allem die letzten beiden Transfers sinnbildlich für das „neue Mistelbach“. Albert Kautz, gebürtiger Zistersdorfer, ist ebenso Teil der Mannschaft wie ab Jänner Patrik Lehner. Die Zeiten, in denen mehr auf Namen als auf Kompatibilität geachtet wurde, scheinen vorbei.

In den vorangegangenen Jahren war der SC Wolkersdorf in diesem Bereich das Aushängeschild des Bezirks, Mistelbach läuft dem Kontrahenten aber derzeit den Rang ab – und ist dabei sportlich sogar weitaus erfolgreicher.

Wünschenswert für alle Fußball-Liebhaber im Bezirk und den FCM wäre, dass es bei Mistelbach so weitergeht. Denn einer Mannschaft, mit der man sich identifizieren kann, drückt man vermutlich eher die Daumen als einer wild zusammengewürfelten, die mit dem Verein und dessen Idealen gar nichts am Hut hat.