„Da würde ich sofort wieder laufen“ – das war im Zielbereich des Mammut-Laufs auf dem neuen Autobahnteilstück zwischen Wilfersdorf und Poysdorf öfters zu hören. Klar, der Reiz, auf einer Autobahn in die Laufschuhe zu schlüpfen, war wohl der Hauptgrund, dass an die 500 Sportbegeisterte dabei waren. Aber auch die beinahe perfekte Organisation und der Volksfestcharakter, den diese Veranstaltung hatte, taten ihr Übriges, dass das Feedback fast durchgehend positiv war.

Besonders bemerkenswert ist, dass jeder Handgriff für den Lauf ehrenamtlich und hier keine Eventagentur oder Ähnliches am Werken war. Schade also, dass die Autobahn in einer guten Woche nur mehr Autos und keine Läufer mehr sieht.

Wer diese Atmosphäre genau so genossen hat wie der Großteil der Läufer, dem kann im Jahr 2018 geholfen werden, wenngleich im kleineren Rahmen, und zwar im Weinviertler Laufcup. Der bietet viele solche toll organisierten Ver anstal tungen über das ganze Jahr. Vielleicht hat Organisator Markus Reidlinger ja recht, wenn er hofft, dass die ganze Laufsportszene des Bezirks gewonnen hat, wenn nur ein paar Hobbyläufer gemerkt haben, wie spannend und in der Gruppe unterhaltsam Laufveranstaltungen sein können. Verdient hätten es sich Reid linger und Co. allemal.