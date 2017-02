Lange Jahre darbte der FC Neudorf in der 1. Klasse, scheiterte in regelmäßigen Abständen an der Rückkehr in die Gebietsliga, wo die „Nordlichter“ nach eigener Einschätzung auch hingehören. Seit Trainer Christian Eichhorn und Obmann Lorenz Stöger das Ruder übernahmen, läuft es aber im und um das Friedhofsstadion – allerdings weniger aufgrund der Leistung einzelner Top-Spieler, sondern dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Nicht umfonst schaffte es der FCN als Aufsteiger gerade zu Saisonbeginn, ohne Verstärkungen in der Gebietsliga eine gute Figur abzugeben. Dasselbe gilt übrigens auch für die Arbeit der Funktionäre im Hintergrund. Nicht von ungefähr spricht Obmann Stöger im NÖN-Interview davon, dass „wir gemeinsam eine tolle Geschichte geschrieben haben.“

Das setzt sich jetzt auch abseits des Platzes fort: Der Sportplatz wird rundumerneuert, ein kostspieliges, aber notwendiges Unterfangen. Dass die Unterstützung – angefangen von der Gemeinde – bisher so reibungslos verläuft, haben die Neudorfer auch sich selbst zu verdanken. Denn die vorbildliche Vereinsarbeit vom Nachwuchs über die Frauen bis zur Kampfmannschaft hat wohl alle Beteiligten schnell erkennen lassen, dass sich diese Investition auf alle Fälle lohnt.