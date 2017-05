Aufregung in der 2. Landesliga: Hat Stockerau Raffael Schörgi gegen Wolkersdorf zurecht eingesetzt oder hätte er gesperrt sein sollen? Präsident Holzer beharrt auf Ersterem, Wolkersdorf glaubt das Gegenteil – und bekommt Schützenhilfe aus Obergänserndorf. Spielertrainer Wagner gab auf NÖN-Anfrage an, in der Woche zuvor sei in der Tat Schörgi ausgeschlossen worden und nicht wie vom Schiri vermerkt Dominik Dafert.

Sollte das tatsächlich so gewesen sein, hat Stockerau noch lange kein Verbrechen begangen. Die fälschliche Sperre für Dafert passte wohl gut, weil dieser wegen einer Zahn-OP ohnehin fehlte. Schörgi war im Gegenzug frei und machte prompt das 1:0. Für Stockerau war es wie ein Elfmeter, den du zu Unrecht bekommst. Die meisten nehmen das Geschenk an, die wenigsten gehen zum Schiri, um die Sache aufzuklären.

Zu glauben, dass so eine Causa im Jahr 2017 gänzlich unbemerkt bleibt, ist aber naiv. Sollte der Präsident die NÖN auf Anfrage eiskalt angelogen haben – sofern der unbeteiligte und damit wohl objektive Wagner die Wahrheit spricht –, wäre das frech. Genauer gesagt wäre es ein schweres Foul, das – isoliert von den tatsächlichen Entscheidungskriterien des NÖFV – mit einer Neuaustragung oder Strafverifizierung bestraft werden sollte.